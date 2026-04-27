Morre em Apucarana a mãe da ex-vereadora Aurita Bertoli, aos 95 anos
Ela era mãe da ex-vereadora Aurita Ferreira Bertoli e do policial José Erivaldo Ferreira dos Santos, conhecido como Caçarola
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Morreu neste domingo (26), em Apucarana, a poetisa e ministra da eucaristia Judite Rozendo de Souza, aos 95 anos. Muito conhecida na cidade, especialmente na região do Núcleo Habitacional Castelo Branco, onde morava, Judite deixa familiares, amigos e admiradores de sua trajetória.
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Ela era mãe da ex-vereadora Aurita Ferreira Bertoli e do policial José Erivaldo Ferreira dos Santos, conhecido como Caçarola, nomes bastante conhecidos no município.
Além da atuação religiosa como ministra da eucaristia, Judite também era reconhecida pelo trabalho como poetisa e pela participação ativa na comunidade local, onde construiu uma história de respeito e carinho entre moradores.
O velório está sendo realizado na Capela Mortuária Central de Apucarana, reunindo familiares e pessoas próximas que prestam as últimas homenagens.
De acordo com informações divulgadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (27), às 16h, no Cemitério Cristo Rei.
A morte de Judite gerou comoção entre moradores da cidade, principalmente entre aqueles que conviveram com sua atuação comunitária e religiosa ao longo dos anos.
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