Morre em Apucarana a ex-funcionária do INSS Regina Mareze Craveiro

Morreu nesta segunda-feira (25) a ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Regina Mareze Craveiro, em Apucarana (PR). Segundo amigos, ela lutava contra um câncer há pelo menos cinco anos e não resistiu às complicações da doença.



Esposa do imobiliarista Paulo Roberto Craveiro, ela tinha 64 anos e deixa dois filhos. Regina Mareze Craveiro estava internada no Hospital do Coração, em Londrina.

Depois de se aposentar no INSS, ela trabalhou no setor administrativo e financeiro da Ceriani Craveiro Imóveis, onde o marido é sócio-proprietário. Por conta do tratamento da doença, Regina Mareze, que era contadora, precisou se afastar das atividades profissionais.

Ela foi homenageada com um minuto de silêncio na abertura da sessão da Câmara de Vereadores. O horário de velório e sepultamento ainda não foi informado pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa).

