Morre em acidente empresário conhecido do comércio de Apucarana

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A morte do empresário Carlos Cézar Lessa, de 48 anos, conhecido como Carlão, causou grande comoção em Apucarana nesta quarta-feira (18). Proprietário do Mercado Lessa, no Núcleo Habitacional João Paulo I, ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Ponta Grossa.



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Figura conhecida no comércio apucaranense, Carlão também trabalhou por anos no Mercado Pereirinha, onde construiu amizades e conquistou o respeito de clientes e colegas de profissão.

A notícia do falecimento rapidamente se espalhou pela cidade, provocando manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos, familiares e moradores destacaram sua trajetória de trabalho e sua ligação com a comunidade.

Conforme informações divulgadas pela família, o corpo foi trasladado para Apucarana após os procedimentos legais em Ponta Grossa. O velório acontece na Capela Central.

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O sepultamento será realizado no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana nesta quinta-feira (18).

As circunstâncias do acidente que resultou na morte do empresário não foram divulgadas até o momento.