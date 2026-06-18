Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
LUTO

Morre em acidente empresário conhecido do comércio de Apucarana

Carlos Cézar Lessa, proprietário do Mercado Lessa, faleceu após se envolver em um acidente de trânsito em Ponta Grossa

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 11:18:34 Editado em 18.06.2026, 11:18:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre em acidente empresário conhecido do comércio de Apucarana
Autor Foto: Reprodução

A morte do empresário Carlos Cézar Lessa, de 48 anos, conhecido como Carlão, causou grande comoção em Apucarana nesta quarta-feira (18). Proprietário do Mercado Lessa, no Núcleo Habitacional João Paulo I, ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Ponta Grossa.

- LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (18)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Figura conhecida no comércio apucaranense, Carlão também trabalhou por anos no Mercado Pereirinha, onde construiu amizades e conquistou o respeito de clientes e colegas de profissão.

A notícia do falecimento rapidamente se espalhou pela cidade, provocando manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos, familiares e moradores destacaram sua trajetória de trabalho e sua ligação com a comunidade.

Conforme informações divulgadas pela família, o corpo foi trasladado para Apucarana após os procedimentos legais em Ponta Grossa. O velório acontece na Capela Central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sepultamento será realizado no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana nesta quinta-feira (18).

As circunstâncias do acidente que resultou na morte do empresário não foram divulgadas até o momento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Carlos Cézar Lessa comunidade Apucarana falecimento homenagens nas redes sociais Mercado Lessa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV