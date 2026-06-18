Morre em acidente empresário conhecido do comércio de Apucarana
Carlos Cézar Lessa, proprietário do Mercado Lessa, faleceu após se envolver em um acidente de trânsito em Ponta Grossa
A morte do empresário Carlos Cézar Lessa, de 48 anos, conhecido como Carlão, causou grande comoção em Apucarana nesta quarta-feira (18). Proprietário do Mercado Lessa, no Núcleo Habitacional João Paulo I, ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Ponta Grossa.
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Figura conhecida no comércio apucaranense, Carlão também trabalhou por anos no Mercado Pereirinha, onde construiu amizades e conquistou o respeito de clientes e colegas de profissão.
A notícia do falecimento rapidamente se espalhou pela cidade, provocando manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos, familiares e moradores destacaram sua trajetória de trabalho e sua ligação com a comunidade.
Conforme informações divulgadas pela família, o corpo foi trasladado para Apucarana após os procedimentos legais em Ponta Grossa. O velório acontece na Capela Central.
O sepultamento será realizado no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana nesta quinta-feira (18).
As circunstâncias do acidente que resultou na morte do empresário não foram divulgadas até o momento.