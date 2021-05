Morre Edevaldo Venâncio, mais uma vítima da covid

Continua após publicidade

Neste sábado (29), mais uma família está de luto por conta da Covid-19, em Apucarana. A vítima fatal foi Edevaldo Victor Venâncio, de 57 anos, que não resistiu às complicações causadas pela doença e morreu na manhã deste sábado.

Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), não terá velório e o sepultamento será as 14 horas, no Cemitério Cristo Rei. Edevaldo deixa esposa e dois filhos, além de diversos amigos que cultivou ao longo dos anos.

A sobrinha dele escreveu no Facebook:

"É tio infelizmente o senhor foi mais uma vítima dessa doença tão cruel e de um governo tão irresponsável. A vacina chegou, mas chegou tarde. Foram três dias em uma maca deitadinho na Upa até a tão esperada vaga que infelizmente só serviu para te acolher 24 hs Não pude te salvar tio, mas sei que não dependia só de mim, mas fiz o que podia fazer a distância sei que não podemos questionar a vontade de Deus apenas aceitar, mas está doendo muito te perder assim tão rápido e de uma maneira tão cruel. Que Deus conforte nossos corações, do Caio César Venâncio, Mateus Venâncio e da tia. Estaremos sempre no grupo lembrando de o quanto o senhor era chato (e ele fazia questão de ser o mais chato ) mas o quanto tinha um coração que nao cabia em seu peito. Um coração fraquinho mas com muito amor. Descanse em paz tio ja estamos com saudades Te amamos muito".

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais três óbitos e 167 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (28) em Apucarana. O município chega a 332 mortes provocadas pela doença e a 12.621 diagnósticos positivos do novo coronavírus.