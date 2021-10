Da Redação

Morre Dona Zizinha, avó da primeira-dama de Apucarana

O prefeito Júnior da Femac lamentou, nesta quinta-feira (14), o falecimento de dona Maria Luiza Malucelli Manosso, aos 91 anos de idade, na capital paranaense.

Dona Zizinha, como era carinhosamente chamada por familiares e amigos, era avó de sua esposa, Carmen Lúcia Izquierdo Martins, primeira-dama de Apucarana “Sentimos muito a perda da Dona Zizinha. Ela sempre nos aconselhou e sempre nos ajudou com suas palavras de entusiasmo, sua sabedoria e com seu carinho com todos da família”, revelou o prefeito Júnior da Femac, destacando que Carmen foi a primeira neta da Dona Zizinha e, há algum tempo, vinha sofrendo com enfermidades inerentes à idade. “Deus certamente a acolhe neste momento. Dona Zizinha foi um exemplo em vida e todos nós, familiares e amigos, sentimos muito sua partida”, disse o prefeito de Apucarana.

O sepultamento da matriarca acontece nesta sexta-feira (15), em Curitiba.