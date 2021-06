Morre contadora de Apucarana por complicações da Covid-19

Continua após publicidade

A morte da contadora Márcia Adriana da Silva de 46 anos gerou grande comoção em Apucarana. Ela faleceu no começo da tarde desta quarta-feira (9), após uma intensa batalha contra a Covid-19.

Amigos próximos informaram que ela testou positivo para coronavírus no dia 8 de maio, precisou ser hospitalizada, ficou internada na UTI Covid-19, apresentou uma melhora, foi transferida para UTI fora do setor da doença, porém, nesta quarta não resistiu às complicações.

Márcia era viúva, deixa um casal de filhos, além de muitos amigos. Ela era proprietária Ágape Contabilidade e participava ativamente da Paróquia Cristo Sacerdote.

O padre Alexandro Freitas publicou uma homenagem para a apucaranense:

"Nossa querida Márcia

A paróquia Cristo Sacerdote recebe com muita tristeza a notícia da morte da nossa querida Márcia Adriana da Silva, nossa coordenadora do grupo de oração Sal da Terra. Desde o momento de que testou positivo conversamos e estivemos acompanhando com nossas orações e no dia de Corpus Christi eu a ungi e ela acompanhou com o olhos a oração. Infelizmente hoje choramos sua morte, porém você sempre cantou os Louvores de Deus, sempre foi disponível ao trabalho, nesse pouco mais de um ano e meio que estou aqui você abraçou o que era proposto, mostrando assim sua fé. Que Santa Dulce de quem você aprendeu a ser devota te receba no céu querida amiga. Aos filhos, deixo meu mais sincero abraço e oração bem como a toda sua família.

A certeza da Ressurreição vai nos sustentar.

Até o céu !

Pe. Alexandro - Pároco"