Morre contador que lutava contra câncer no estômago

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

José Antônio de Andrade faleceu nesta quarta-feira (21)

A família de José Antônio de Andrade, de 64 anos, informou que o contador que lutava contra um câncer no estômago faleceu na manhã desta quarta-feira (21). Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, porém, não resistiu às complicações da doença.

continua após publicidade .

O irmão dele, Celso Ferreira de Andrade, que trabalha como condutor de ambulância para a Autarquia de Saúde de Apucarana, chegou a ir para São Paulo para acompanhar o tratamento e agradecer as orações recebidas. "Ele lutou muito, mas não resistiu, infelizmente faleceu. Quero agradecer a todos de Apucarana e de toda região, todas as pessoas que rezaram pelo meu irmão. Muito Obrigada", disse.

José será velado e sepultado em São Pedro do Ivaí. "Nós morávamos em São Pedro antes de mudar para Apucarana, estamos preparando tudo para a realização do velório e sepultamento. Assim que o corpo for liberado em São Paulo, seguimos para o Paraná. Muito obrigada mais uma vez por toda oração recebida", finaliza.

continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News