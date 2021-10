Da Redação

Morre ciclista que se envolveu em acidente em Apucarana

Faleceu no Hospital da Providência o idoso que estava em uma bicicleta e sofreu acidente no sábado (9), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Sebastião Tenório da Silva, de 70 anos, estava internado, porém, não resistiu aos graves ferimentos na cabeça.

O falecimento aconteceu neste dia 12, a família autorizou a doação de órgãos. O velório acontece na manhã de quinta-feira (14), na Capela do Jardim Ponta Grossa, depois às 9h, o sepultamento no Cemitério Portal do Céu.

O idoso estava em uma bicicleta barra circular e foi atingindo por um carro modelo Fusion na Avenida Itararé. O motorista ficou no local da acidente e chamou o socorro.

Sebastião sofreu uma queda e bateu muito forte a cabeça, conforme testemunhas, o ciclista tentou fazer uma conversão na avenida, porém, aconteceu o acidente.