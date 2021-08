Da Redação

Morre ciclista de Apucarana atingido por porta de carro

O ciclista Ovídio Ozório de Souza, de 80 anos, que foi atingido pela porta de um carro estacionado na Rua Ponta Grossa, nesta sexta-feira (30), em Apucarana, não resistiu à um traumatismo craniano causado pela queda da bicicleta e morreu no mesmo dia. O acidente ocorreu na frente do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações de conhecidos, Ovídio foi levado após o acidente para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), mas o quadro de saúde do idoso se agravou e ele precisou ser encaminhado ao Hospital da Providência. O idoso era morador do Jardim Colonial, em Apucarana.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários, o sepultamento ocorreu neste sábado (31), no Cemitério Municipal de Rio Bom.

Familiares lamentam a morte do idoso no Facebook:

Meu tio Ovídio Ozório de Souza essa noite ele foi morar com Deus .via no senhor o meu pai agora vcs estão juntos na glória eterna..Deus receba de braço s abertos.. aqui acabou..nós deixa saudades..mais .agara está com Deus.