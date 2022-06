Morre Bohdan Stryzakowsky, pioneiro de Apucarana

Da Redação

O pioneiro de Apucarana, Bohdan Stryzakowsky, morreu nesta quarta-feira (1º), aos 85 anos. De acordo com as informações da família, Bohdan morreu por conta de sequelas de uma pneumonia, acompanha de falência múltipla de órgãos.

Bohdan fazia parte de família tradicional da cidade. Além disso, ele era membro ativo da Igreja Ortodoxa e Associação Cultural Ucraniana de Apucarana, paroquiano da Igreja Ortodoxa Ucraniana Espírito Santo, localizada na Colônia Nova Ucrânia de Apucarana.

O pioneiro deixa suas filhas Elizabeth, Sônia, Madalena e Ângela, e seu filho, Júlio. Além disso, ele deixa duas netas, Gabriela e Beatriz.

Madalena Stryzakowsky, que é professora, publicou uma homenagem em uma rede social ao pai. "Meu pai virou uma estrela! Com certeza vai ser a mais brilhante lá no céu. Viveu sempre seguindo os mandamentos de Deus! Soube respeitar seus semelhantes, procurou sempre ajudar a comunidade, foi um ativo membro da Igreja Ortodoxa e da Associação Ucraniana de Apucarana. Para a família deixou um exemplo de retidão e honestidade. É na lembrança dos momentos felizes ao seu lado que encontraremos o conforto para a tristeza que neste momento sentimos. Vá em paz, pai, encontrar-se com sua companheira de 50 anos."

O velório ocorre na Capela Mortuária Central até as 14 horas. O sepultamento está marcado para às 14 horas, desta quinta-feira (2), no Cemitério Ucraniano. O ofício fúnebre ocorre às 13 horas.