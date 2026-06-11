Morre Berguinho, um dos maiores nomes do futebol de Apucarana

Morrreu aos 85 anos Lindembergue Mendonça Cacia, mais conhecido como Berguinho, ex-jogador que atuou pelo Apucarana Futebol Clube entre 1966 e 1970. O velório está ocorrendo na Capela Mortuária Central até as 16h desta quinta-feira (11), quando será realizado o sepultamento no Cemitério Portal do Céu.

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Durante sua passagem pelo Apucarana, o meio-campista viveu o seu melhor momento em 1968, quando o clube terminou o Campeonato Paranaense na terceira colocação. A boa atuação de Berguinho naquele ano chamou a atenção de grande clubes, como o Athletico-PR, mas ele decidiu seguir jogando no time apucaranense.





Time de 1968 do Apucarana Futebol Clube - Foto: Reprodução Time de 1968 do Apucarana Futebol Clube - Foto: Reprodução

Antes, na metade dos anos 60, Berguinho chegou a atuar pelo Botafogo de Ribeirão Preto (SP). Ele também defendeu as equipes do América, de São José do Rio Preto (SP), onde foi revelado ao futebol profissional, e XV de Jaú (SP). Encerrou a carreira em 1972 pelo Mourãoense, de Campo Mourão, e depois passou a trabalhar na Copel por 14 anos.

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Ele era natural de Pirajuba, interior de Minas Gerais, mas residia com a família em Apucarana. O ex-jogador deixa três filhos e quatro netos.



