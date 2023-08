Morre bebê de 1 ano de Apucarana vítima de incêndio em residência

Morreu às 23h15 desta quinta-feira (17) a bebê de 1 ano, que ficou ferida após um incêndio em uma residência localizada no Residencial Sumatra, na última quarta-feira (16), em Apucarana, no Norte do Paraná. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (18) pela assessoria de imprensa do Hospital Universitário (HU), de Londrina, onde a menina estava internada. Ela e a mãe ficaram feridas no incêndio, que começou quando a moradora de 24 anos cozinhava utilizando álcool porque não tinha gás de cozinha.

A criança foi transferida do Hospital da Providência Materno-Infantil, de Apucarana, no início da noite de quarta-feira (16) por uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta da gravidade dos ferimentos.

A bebê, que se chama Laura, apresentava queimaduras de 3º grau e estava sob cuidados de terapia intensiva, intubada, sedada e inconsciente. A criança sofreu queimaduras em 80% do corpo. Pelas redes sociais, familiares e amigos da família prestam homenagens à pequena Laurinha, como era carinhosamente chamada. O corpo ainda está em Londrina.

Já a mãe da criança, de 24 anos, teve queimaduras em 40% do corpo. Ela estava internada no Hospital da Providência, de Apucarana, e foi transferida também para o HU, em Londrina. A mãe chegou no hospital de Londrina por volta das 8h30 desta sexta-feira (18), onde é atendida no setor de queimados.

Foto por TNOnline Bebê teve 80% do corpo queimado durante incêndio no Sumatra na última quarta-feira (16)

As duas sofreram queimaduras após um incêndio por volta das 13 horas de quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram após um acidente doméstico. A mãe estaria cozinhando com álcool por não ter gás de cozinha, quando teve início o fogo.

