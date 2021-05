Morre apucaranense Wilson Macedo, por complicações da Covid

Continua após publicidade

Faleceu na tarde desta terça-feira (25), o apucaranense Wilson Macedo, aos 65 anos. Familiares e amigos confirmaram que Macedo é mais uma vítima da Covid-19.

Conforme amigos próximos, Macedo estava internado desde o último dia 7, no Hospital do Coração em Londrina, porém, não resistiu às complicações da doença.

Macedo deixa esposa, três filhos, netos e amigos. Ele trabalhava no ramo de vendas de veículos e era muito conhecido e querido em Apucarana.

História no futebol



Amante de futebol, era torcedor do Santos e participava ativamente do V.A.C.A. - Veteranos Atlético Clube de Apucarana

No Futsal durante os anos de 1.972/1.973, Macedo foi goleiro e integrava o plantel da equipe da TV TIBAGI, uma das maiores equipes do salonismo apucaranense, com destaque no cenário esportivo estadual.

No Futebol Suíço, jogou por nove anos no Cube dos Médicos. Durante os anos de 1.988 a 1.996, participou também por outra grande equipe do município, o esquadrão da PARANAMOTOR, representante da empresa na qual foi funcionário por muitos anos.

No FUTEBOL DE CAMPO, jogou pelo time do COROADOS, no ano de 1.970, tendo atuado em partida preliminar no famoso ESTÁDIO DO MARACANÃ. Essa equipe marcou época no esporte amador de nossa cidade.

Jogou depois pelo FLUMINENSE da Vila Formosa, no ano de 1.975.