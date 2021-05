Morre apucaranense Luciano Rocha aos 43 anos

Continua após publicidade

Morreu neste sábado (29), o apucaranense Luciano da Silva Rocha, aos 43 anos. Familiares confirmaram que ele faleceu por complicações da Covid-19.

Luciano era bastante conhecido em Apucarana e região, ele tinha uma Van e levava mercadorias par São Paulo. Ele deixa esposa, um filho e muitos amigos.

De acordo com parentes, Luciano passou mal em São Paulo e estava internado lá no Estado há aproximadamente uma semana. O corpo está sendo transferido para Apucarana. O sepultamento ocorre às 17h, no Cemitério Portal do Céu.

Nas redes sociais, muitas mensagens em homenagem. Confira:

"Meus Deus que será de seus filhos aqui na terra mas uma notícia que nos deixa mais triste, poxa achei que iria sair dessa não esperava a notícia da sua partida Luciano Rocha primo vai ficar seu sorriso nas minhas lembranças Deus te receba e que console toda sua família porque não vai ser fácil"

"Covid levou mais um amigo!!! Um guerreiro descanse em paz.. gratidão por tudo"

"Que Deus te receba de braços abertos Luh"