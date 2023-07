Morre aos 97 anos, pioneiro e ex-caminhoneiro Waldomiro Vargas

O prefeito de Apucarana Júnior da Femac e o vereador Luciano Facchiano manifestaram pesar, nesta sexta-feira (21), pelo falecimento do pioneiro Waldomiro Vargas, 97 anos. O prefeito relata que ele chegou em Apucarana no início da colonização e, por muito tempo, foi caminhoneiro. “Seu Waldomiro foi uma pessoa valiosa, que somou com seu trabalho e contribuiu para o desenvolvimento do município, transportando cereais aqui produzidos, para toda região nordeste. Que Deus conforte a todos os familiares neste momento”, disse o prefeito Júnior da Femac.

A passagem do pioneiro também foi lamentada pelo vereador Luciano Facchiano. “Após sua trajetória como caminhoneiro, seu Waldomiro adquiriu uma propriedade rural, onde labutou e residiu por décadas com sua família. Muito triste o seu passamento. Minhas condolências à família e amigos”, disse Facchiano, frisando que atualmente o pioneiro já residia na área urbana.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária Central, com sepultamento previsto para as 10 horas deste sábado (22), no Cemitério Municipal Cristo Rei. Viúvo, ele deixa filhos e netos

