Morre aos 96 anos em Apucarana, o médico e poeta Fahed Daher

Morreu na manhã desta sexta-feira (17), aos 96 anos, em Apucarana, o médico, poeta e escritor Fahed Daher. Pioneiro da cidade, Fahed estava internado no Hospital da Providência, onde tratava uma pneumonia, no entanto acabou não resistindo. O velório acontece na Capela Central e o sepultamento será ainda nesta sexta-feira (17) às 18h, no Cemitério da Saudade em Apucarana.

O médico, que é natural de Curitiba, era o décimo filho de casal de libaneses, que veio para o Brasil em busca de trabalho e oportunidades. Ele se mudou para a Cidade Alta, em 1962, 11 anos depois do irmão, o também médico Nagib Daher, que leva o nome de uma das ruas principais do município.

Antes de vir para Apucarana, Fahed chegou a fundar o Lions Club e iniciou a Associação Médica da cidade. Na cidade vizinha de Apucarana, o médico também atuou como professor de biologia e patrono da turma de Escola Normal, em 1959.

Já na Cidade Alta, Fahed foi secretário e presidente da Associação Médica de Apucarana, liderou sete congressos estaduais e outros regionais de estudos médicos. Além disso, ele também foi admitido ao Centro de Letras do Paraná, em Curitiba, em 1954.

Em 1970, foi patrono da turma do Colégio Agrícola de Apucarana. Em 1998, Fahed foi titular da cadeira 15, da Academia de Letras, de Londrina, e membro titular da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores.

Fahed Daher também publicou nove livros ao longo dos anos. São eles: Pureza Pecado Poesia I, Pureza Pecado Poesia II, Idílios Ideias Ideais, Amor Ideal Rebeldia, Discurso de formatura, Poemetos para adolescentes, História do Brasil: De Getúlio Vargas a Juscelino Kubitschek, Crônicas, No prelo:- Antropologia do amor e Contos-poesias-crônicas.

