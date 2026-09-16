Morre aos 94 anos Sebastião Prado, empresário do ramo de hotelaria de Apucarana

Empresário foi responsável pela construção do antigo Kosmos Hotel e também atuou no setor de confecções com a Camarim Modas

O empresário Sebastião Geraldo de Oliveira Prado morreu nesta quarta-feira (16), aos 94 anos, em São Paulo. Ele havia feito aniversário na última quinta-feira (10). Sebastião teve uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e por sua atuação nos setores de varejo agropecuário, vestuário e hotelaria.

Morador de Apucarana (PR) por 35 anos, entre 1965 e 2000, Sebastião iniciou sua trajetória no comércio varejista de produtos agropecuários e, posteriormente, construiu o Kosmos Hotel, localizado em frente ao Hospital da Providência. O empreendimento atualmente possui outro nome, mas mantém a mesma localização.

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Sebastião também atuou no ramo de confecções, com a Camarim Modas.

Além da trajetória profissional, Sebastião era um torcedor apaixonado pelo Santos Futebol Clube. Ele deixa quatro filhos, cinco netos e sete bisnetos.

Em homenagem ao pai, uma das filhas, Olívia Prado, escreveu que: “Gratidão é o sentimento que preenche nosso coração hoje! Os quatro irmãos têm um orgulho infinito da transparência, da reputação, hombridade e carisma do nosso pai! Todo aprendizado e lições serão patrimônio, guia e meta pra nós!”, declarou.

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O velório de Sebastião será realizado nesta quinta-feira (17), a partir das 12h, no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, São Paulo. A cerimônia será encerrada às 14h30.

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