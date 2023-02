Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Antônio Francisco Cardoso

Faleceu nesta quinta-feira (2), aos 94 anos, Antônio Francisco Cardoso, em Apucarana. Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório acontece na Capela Central e o sepultamento será realizado às 10h desta sexta-feira (3), no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Antonio e a família são bastante conhecidos na cidade. Ele é pai dos militares, Tenente Coronel Francisco, do Major Roberto, do Capitão Cardoso e do Subtenente Mário, do Corpo de Bombeiros.

Siga o TNOnline no Google News