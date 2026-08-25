Morre aos 89 anos Celso Mercadante, avô do vereador Guilherme Livoti

As homenagens e despedidas ocorrem na Capela Mortuária Central de Apucarana, com velório aberto a partir das 14h desta terça-feira

Morreu nesta terça-feira (25), aos 89 anos, o empresário Celso Mercadante, figura tradicional de Apucarana e avô do vereador Guilherme Livoti. Proprietário da Gráfica Comercial, situada na Rua Ponta Grossa, por mais de cinco décadas, Mercadante construiu um longo legado no município.

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Natural de Avaré, no interior de São Paulo, ele se mudou para o Paraná ainda na infância. Além de sua trajetória no setor empresarial local, Mercadante também serviu ao Exército Brasileiro como guarda presidencial, período em que atuou no histórico Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.

O falecimento foi profundamente lamentado pelo neto e parlamentar, que fez questão de destacar a generosidade do avô. "É a pessoa mais bondosa que conheci. Lembro quando minha avó sofreu um golpe, roubaram um dinheiro dela, e ele só dizia: 'Estamos todos bem, espero que alguém não esteja mais passando fome por conta disso, que esse dinheiro ajude alguma família'. Acho que esse episódio diz muito sobre como ele era", afirmou Guilherme Livoti.





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Celso Mercadante faleceu aos 89 anos - Foto: Reprodução Celso Mercadante faleceu aos 89 anos - Foto: Reprodução

As homenagens e despedidas ocorrem na Capela Mortuária Central de Apucarana, com velório aberto a partir das 14h desta terça-feira. O sepultamento está programado para a manhã de quarta-feira (26), às 10h, no Cemitério Cristo Rei.