Morre aos 89 anos a apucaranense Maria José Monteiro de Souza

O velório acontece na Capela Mortuária Central a partir das 13h; ela deixa cinco filhos, 12 netos e oito bisnetos

A moradora de Apucarana Maria José Monteiro de Souza, de 89 anos, faleceu na madrugada deste domingo (27), em sua residência, em decorrência de complicações causadas por insuficiência renal crônica e hipertensão arterial. O velório tem início às 13h, na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (28), às 17h, no Cemitério Cristo Rei.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3063 deste domingo (27)

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Viúva, do lar e de fé evangélica, "Dona Maria", como era conhecida, deixa cinco filhos, 12 netos e oito bisnetos. Ao longo da vida, ela teve oito filhos, dos quais três já eram falecidos.

Em comunicado, a família prestou homenagens, destacando sua trajetória de humildade, resiliência e união. Segundo os parentes, Maria José foi uma mulher de fé inabalável, reconhecida por sua força e generosidade, mantendo sempre a gratidão a Deus apesar das perdas e dificuldades enfrentadas.

Para a família, ela deixa um legado de amor e ensinamentos que continuará sendo repassado pelas próximas gerações.