Morre aos 86 anos a pioneira de Apucarana Maurícia Mendes

Dona Mauricia Mendes deixa viúvo e três filhos

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (30), aos 86 anos, a pioneira de Apucarana Maurícia Grubisich Mendes. Segundo familiares, ela morreu em casa. Dona Maurícia enfrentava vários problemas de saúde decorrentes de complicações de uma pneumonia e problemas renais. Ela estava em internamento domiciliar desde o último dia 20, após ter passado mais de vinte dias de internação hospitalar.

Esposa do empresário Fernando Mendes, Dona Maurícia deixa três filhos, Sarita, Mauren e Alexandre, cinco netos e dois bisnetos, além de um grande círculo de amizades. Natural de Itatinga, São Paulo, ela fixou residência em Apucarana em 1948. No município, sempre esteve envolvida com causas sociais, sendo colaboradora por muitos anos da Apae, ao lado do esposo Fernando Mendes. Maurícia também era integrante do tradicional Grêmio das Violetas, um grupo de mulheres de empresários dedicado à caridade e atuante na cidade desde a década de 50.

O velório está marcado para as 13 horas na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h30 no Cemitério Cristo Rei.

