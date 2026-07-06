Morre aos 85 anos o advogado e ex-vereador de Apucarana Lourival Lino de Souza

Com mais de 40 anos de atuação jurídica no município, ele também teve destaque na política e no sindicalismo

O advogado e ex-vereador Lourival Lino de Souza morreu na noite de domingo (5), aos 85 anos, em Apucarana. Um dos profissionais pioneiros no meio jurídico do município e ex-presidente do Sindicato dos Bancários, ele deixa a esposa, Maria Aparecida Pavam, três filhos, dois netos e duas bisnetas.

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Segundo informações da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório é realizado na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para a tarde desta segunda-feira (6), às 15h, no Cemitério da Saudade.

Lourival construiu uma longa trajetória na vida pública e sindical de Apucarana. Na política, atuou como vereador do município entre os anos de 1972 e 1976. Mais tarde, em 2000, concorreu ao cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada por João Batista Cardoso.

Além da política, ele teve forte atuação na representação de classe, presidindo o Sindicato dos Bancários de Apucarana e Região durante as décadas de 1980 e 1990. Na área do Direito, consolidou-se como um dos advogados mais tradicionais da cidade, mantendo um escritório em atividade por cerca de 40 anos - atualmente localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja.