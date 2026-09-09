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Morre aos 84 anos José Vieira, ex-secretário da Fazenda de Apucarana

Professor de economia e figura histórica da Paróquia Cristo Rei será sepultado na tarde desta quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre aos 84 anos José Vieira, ex-secretário da Fazenda de Apucarana
Autor José Vieira faleceu aos 84 anos - Foto: Reprodução

Morreu na terça-feira (8), aos 84 anos, o ex-secretário da Fazenda de Apucarana e professor universitário José Vieira. Figura tradicional do Jardim Diamantina, ele deixa um legado marcado pela forte atuação na vida pública, na educação e na comunidade católica local. O velório é realizado na Paróquia Cristo Rei, e o sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira (9), no Cemitério Cristo Rei.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (09) em Apucarana e região

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Vieira construiu uma carreira de destaque no município, atuando como professor de economia na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e ocupando o cargo de secretário municipal da Fazenda durante a gestão do ex-prefeito Valter Pegorer.

Além da contribuição profissional e acadêmica, ele e sua família formaram laços profundos com a Igreja Católica, com um trabalho de grande relevância prestado à Paróquia Cristo Rei, onde atuou como administrador paroquial e ministro de eucaristia. A importância da família para a comunidade é eternizada na praça da própria igreja, que leva o nome de sua mãe, Maria da Conceição Vieira.

Sua liderança religiosa estendeu-se também à Diocese de Apucarana. Entre os anos de 1975 e 1976, José Vieira exerceu a função de administrador ecônomo diocesano, trabalhando ao lado do então bispo Dom Romeu Alberti. O professor deixa a esposa, Cleide Vieira, três filhos, nove netos e cinco bisnetos.

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Apucarana EDUCAÇÃO Fazenda IGREJA CATÓLICA José Vieira
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