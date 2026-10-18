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Morre aos 83 anos Sebastião Moreira, o Vitamina, figura histórica do futebol de Apucarana

Desportista teve atuação marcante na década de 1970 e integrou a diretoria do clube na campanha do Campeonato Paranaense de 1978

Escrito por Da Redação
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Morre aos 83 anos Sebastião Moreira, o Vitamina, figura histórica do futebol de Apucarana
Autor Foto: Arquivo pessoal

O esporte apucaranense se despede de Sebastião Moreira, o Vitamina, que morreu neste sábado (17), aos 83 anos. Figura marcante na história do futebol local, ele teve destacada atuação como diretor e treinador do Apucarana Atlético Clube (AAC) durante a década de 1970. O sepultamento do desportista será realizado neste domingo (18), às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei, no município.

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A principal contribuição de Vitamina ao esporte profissional da cidade ocorreu na diretoria do AAC, especialmente durante a disputa do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão de 1978. Naquele ano, com Moreira no departamento de futebol, o clube terminou a competição estadual na sétima colocação. Além de sua trajetória na elite, ele também deixou seu legado no esporte amador da região ao comandar a equipe da Casa das Tintas, que se sagrou campeã do tradicional Torneio do Trabalhador.

No memorável elenco do Apucarana de 1978, Vitamina trabalhou diretamente com o técnico João Paulo Reeberg, o Pinheiro. A equipe base daquela época era formada pelos jogadores Vagner, Luizinho, Zequinha, Milton do Ó, Canhoto, Cido, Sartori, Zé Carlos Amaral, Chico Paulino, Vilela e Marquinhos. O grupo esportivo que disputou o campeonato estadual contava ainda com a participação de atletas como Valter Rodrigues, Dema, Lima, Vitor, Cláudio, Ademar Scarpelini e Índio.

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Apucarana Atlético Clube Esporte Local futebol paranaense legado esportivo Sebastião Moreira Vitamina
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