Morre aos 80 anos o contador José Luiz Mareze em Apucarana

Morreu nesta sexta-feira (3), aos 80 anos, o contador José Luiz Mareze em Apucarana. Ele enfrentava problemas de saúde após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2014. José Luiz Mareze foi proprietário por cerca de 60 anos do escritório de contabilidade Bel Mar e também era um apaixonado pela história de Apucarana.



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Ao longo dos últimos 12 anos, José Luiz Mareze viveu sob os cuidados da família. Durante esse período, o contador passou por complicações físicas decorrentes do AVC e, mais recentemente, estava em cuidados paliativos.

O contador deixa a esposa Ângela Maria e os filhos Anne, Angélica e Júnior, além de cinco netos.

Membro da maçonaria, José Luiz Mareze era torcedor fervoroso do São Paulo e um grande entusiasta de carros antigos — paixão que transmitiu ao filho Júnior, que hoje atua profissionalmente no segmento.

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Nascido em Apucarana, era filho de pioneiros. O pai de José Luiz Mareze trabalhou como carroceiro durante o desbravamento do município. Conhecedor da história do município, o contador doou para a cidade aquela que é considerada a primeira casa de madeira construída em Apucarana, que hoje está no Bosque Municipal.

Nas redes sociais, o filho Júnior prestou homenagem, destacando a resiliência, o bom humor e a força espiritual do pai diante das limitações físicas.

"Nascido em Apucarana e crescendo junto com a própria cidade que tanto amava, ele foi um homem que escolheu o amor e a piada como sua única arma. Mesmo diante das dificuldades e das injustiças do mundo, ele sempre foi resiliente, nunca permitindo que a maldade alheia diminuísse a bondade do seu coração", postou o filho.

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Segundo informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório será realizado na Capela Central e o sepultamento ocorre neste sábado (4), às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei.