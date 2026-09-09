Morre aos 75 anos o cirurgião-dentista Seiiti Hassumi, em Apucarana

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Hassumi também era membro membro ativo da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea); entidade publicou uma nota de pesar

Morreu o cirurgião-dentista Seiiti Hassumi, aos 75 anos, nesta quarta-feira (09). A causa da morte ainda não foi divulgada.

Hassumi exerceu a odontologia por décadas em Apucarana e região. Ele também era associado ativo da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), onde participava, ao lado de familiares, de atividades sociais, culturais e esportivas promovidas pelo clube.

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O velório de Hassumi acontece nesta quarta-feira, a partir das 19h, na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (10), às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Em publicação nas redes sociais, a Acea, por intermédio do seu presidente Keniti Ishida, lamentou a morte e destacou a trajetória profissional e a participação de Hassumi na entidade.

Confira a nota:

"É com profundo pesar que a Acea por intermédio do seu Presidente Keniti Ishida, comunica o falecimento do Dr. Seiiti Hassumi, aos 75 anos.

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Odontólogo, profissional dedicado, que por décadas exerceu sua profissão em Apucarana e região. O Dr Seiiti Hassumi foi também um querido associado da Acea, onde com seus familiares participaram ativamente das atividades sociais, culturais e esportivas do Clube.

Sua partida deixa uma grande lacuna entre seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de sua convivência.

Aos familiares e amigos enlutados, a Acea manifesta o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade".

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