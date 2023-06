Morre aos 72 anos o agropecuarista de Apucarana Duda Capelli

Siga o TNOnline no Google News

Morreu nesta sexta-feira (9), aos 72 anos, o agropecuarista de Apucarana, Ailton Capelli. Duda Capelli, como era mais conhecido, estava em tratamento contra um câncer e atualmente encontrava-se internado no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde morreu no início da tarde.

Dono de um grande círculo de amizades e figura muito respeitada no meio, Duda estava em tratamento contra a doença há algum tempo. Segundo familiares, o agropecuarista não será transladado para velório em Apucarana. O corpo deve ser cremado já nesta sexta-feira (9) na capital do Estado em cerimônia íntima com familiares.

Duda era casado com Nancy Guides e pai de Ailton Junior, Alessandra e Michele, e padrasto de Olavo Guides Pinheiro e Newtinho Guides Pinheiro.

