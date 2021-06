Morre aos 45 anos, Edison Silvério de Oliveira, de Apucarana

Continua após publicidade

Morreu na madrugada deste sábado (5), o apucaranense Edison Silvério de Oliveira, aos 45 anos. Ele estava internado no Hospital da Providência há uma semana, lutando contra a Covid-19. Na sexta-feira (4), precisou ser levado para a UTI, porém, não resistiu às complicações.

Edison é muito conhecido na cidade, era mestre de obras, já construiu muitas residências no município, morava no Núcleo João Paulo.

Ele deixa esposa, duas filhas e muitos amigos, que informaram que Edison era uma pessoa alegre, sorridente, sem vícios, católico e trabalhador ao extremo.

Nas redes sociais, diversas mensagens em homenagem:



"Hoje recebi aquela notícia que adiaríamos por um século. Lágrimas me escaparam dos olhos, mas meu único pensamento naquele momento era a Pátria de onde aguardamos nosso salvador Jesus Cristo. Você nos deixou uma vida cheia de excelentes exemplos e também um legado maravilhoso. Você foi a porta de entrada para reconhecermos o que é ser um marido dedicado, um pai presente e amigo, um Tio amoroso e um coração inexplicável. Como me inspiro em você, como eu amo você Tio Edson. Nossas tardes de café naquela mesa feita com tanto carinho para receber os seus. O amor por seus sobrinhos...Ainda lembro do seu cheiro, do seu beijo em meu rosto. Lembro de sua voz cantando de um jeito apaixonado. E do seu olhar apaixonado por sua Família. A nossa Família", lamentou um familiar.

"Meus sentimentos que o Senhor console está família de um homem que deixou um legado tão lindo!!mas realmente o céu se alegrou neste dia"