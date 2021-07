Morre aos 29 anos, Rodrigo Barboza, de Apucarana

Da Redação

A morte do apucaranense Rodrigo José Augusto Barboza, de 29 anos, causou grande comoção nas redes sociais. Ele faleceu na noite de sábado (24) .

Rodrigo estava internado há mais de cinco dias no Hospital da Providência e de acordo com informações publicadas nas redes sociais por amigos, ele tinha diabetes, e não resistiu às complicações causadas pela doença. Uma corrente de oração era realizada pela recuperação dele.

Rodrigo será velado na Capela Central das 13h às 15h deste domingo (25), depois o sepultamento no Cemitério da Saudade. Ele também tinha familiares em Marilândia do Sul.

O jovem trabalhava como secretário da Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami, que emitiu uma nota lamentando a morte dele Veja:

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Rodrigo, o secretário da Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami. Nós da escola prestamos solidariedade aos amigos e familiares do Rodrigo por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé"

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte do jovem.

"Eu sempre tive tanto orgulho de trabalhar ao seu lado Rodrigo Barboza , vc que foi meu aluninho quando criança, fizemos o curso de oratória juntos e depois vc veio para escola onde eu trabalhava, uma excelente pessoa, competente, humilde, dedicado, amigo, sempre nos ajudando em tudo!! Eu especialmente vc sempre me auxiliava em tudo ....eu me despedi de vc com um forte abraço naquele dia que saí da escola mas não imaginava que seria o último abraço !! Não entendemos os propósitos de Deus, mas creio que Deus estava precisando de um secretário espetacular ao lado dele!!! Minhas orações para que Deus conforte nossos corações, especialmente de seus familiares!!! Descanse nos braços do Pai e no colo de Nossa Senhora!! Um dia nos encontraremos meu amigo querido!! Meu orgulho ,..mas dói muito ver vc partir tão cedo", publicou uma colega de trabalho.

"Não quero acreditar que isso seja verdade uma pessoa com o coração enorme que sempre fez de tudo pra ajudar a todos ... Você vai fazer muita falta Descanse em paz Rodrigo Barboza,", diz outra publicação.

"Rodrigo Barboza meu brother pra que tanta pressa em chegar no céu? Não é uma corrida pra ver quem chega primeiro! Quando eu te ver de novo no paraíso vou brigar com você por ter ido tão cedo. Foi um prazer e uma honra ter você como colega de trabalho, colega de curso e amigo, e eu tenho fé que a gente ainda vai se ver ai do outro lado brother. Descansa em paz queridão", disse outro amigo.