Morre aos 100 anos, Paulino Rossati, pioneiro de Apucarana

Da Redação

Faleceu nesta segunda-feira (19), o pioneiro de Apucarana, Paulino Rossati, aos 100 anos. O velório, de acordo com familiares, acontece na Capela do Jardim Colonial e o sepultamento ocorre às 15h no Cemitério Portal do Céu.

Paulino era muito conhecido em Apucarana, era sitiante, vivia em uma propriedade na região da Água do Xaxim. Era proprietário de um Fusca Berger que fazia sucesso por onde passava.

O idoso, que iria completar 101 anos no dia 25 de janeiro de 2023, deixa três filhos, oito netos e 10 bisnetos. Paulino era viúvo há 10 anos. "Ele era muito alegre, ele viveu intensamente esses 100 anos, sempre alegre, tudo estava bom, ele dirigiu o Fusca dele até o mês de agosto. A vida toda dele foi rural, um exemplo para nós. Comia de tudo, não tomava remédios, não tinha problemas de saúde, um grande exemplo para nós, pois ele viveu plenamente", disse a neta Cristiane Rossati.

Paulino foi internado no sábado (17) e faleceu por falência múltipla de órgãos

