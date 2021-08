Da Redação

Morre Antônio Lebre, pioneiro no comércio apucaranense

Nesta quarta-feira (18), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, divulgou uma nota de pesar pela morte do empresário Antônio Lebre dos Santos, aos 87 anos.

continua após publicidade .

O empreendedor foi um dos pioneiros do comércio na Cidade Alta. Antônio atua como cerealista na Vila Nova e depois, já nos anos 70, fundado a Comacal Materiais de Construção, hoje com duas lojas comandadas pelo seu Filho José Rodrigues dos Santos, o “Zé da Comacal”.

O pioneiro, que também teve empreendimentos em Borrazópolis, deixa a esposa Denise Regina Alberto dos Santos e os filhos José, Natal e Antônio, além de netos. Antônio Lebre dos Santos foi velado na Capela Mortuária Central e sepultado na manhã de hoje no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade .

“Antônio Lebre dos Santos era figura bastante conhecida e pioneira no comércio de Apucarana. Nasceu em Lavínia, no Estado de São Paulo, e veio para a região no final da década de 40. Filho de imigrantes portugueses, o ex-empresário do comércio era um dos sete irmãos da família”, lembrou o prefeito Junior da Femac, reiterando seus sentimentos à família e amigos pela lamentável perda.