Morre a jornalista Jane Balthazar

Da Redação

Jane Balthazar faleceu aos 88 anos

Faleceu neste domingo (26) a jornalista Janete Balthazar aos 88 anos.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA) não haverá velório.

Jane Balthazar, como era conhecida, sempre foi considerada uma mulher à frente do seu tempo. Determinada, independente e ousada, Jane foi uma das primeiras mulheres a trabalhar na área da comunicação, uma desbravadora do jornalismo na região. Muito conhecida não apenas na região, mas em todo o Estado do Paraná, ela teve contato com diversas personalidades e figuras influentes ao longo da vida, marcando história na sociedade.

continua após publicidade .

Como radialista trabalhou na antiga Rádio Difusora de Apucarana que pertencia a Rede de Emissoras Coligadas, com sede em São Paulo, em meados de 1950. Como jornalista fundou juntamente com o irmão Mário Balthazar, já falecido, no jornal Tribuna da Cidade, onde trabalhou como repórter juntamente com o hoje diretor-superintendente da Tribuna do Norte, jornalista Baltazar Eustáquio de Oliveira, o ‘Taquinho’.

“Antes da Tribuna da Cidade, Jane já havia criado a revista Atualidades onde eu tinha uma coluna. Depois, fundou o jornal, em 1969, onde passei a colaborar com uma coluna. Depois assumi o cargo de editor-chefe da redação”, relembra Baltazar que, apesar da coincidência de nomes, não tinha nenhum grau de parentesco com Jane.

Taquinho, que se tornou grande amigo de Jane, conta que desbravou a região juntamente com a colega de trabalho, em busca de notícias em primeira mão. “Jane já era um ícone do jornalismo naquela época, pois era muito engajada. Nós fomos responsáveis por iniciar a cobertura da região do Vale do Ivaí. Na época não havia asfalto e enfrentávamos pó e chuva. Era uma dificuldade enorme fazer jornalismo na época”, recorda.