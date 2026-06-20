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FALECIMENTO

Morre a costureira apucaranense Elyana Paula de Oliveira Bespalhok, aos 50 anos

Ela estava internada no Hospital Honpar e enfrentava complicações de saúde após rejeição de cirurgia bariátrica

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 20:29:16 Editado em 20.06.2026, 20:31:21
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Morre a costureira apucaranense Elyana Paula de Oliveira Bespalhok, aos 50 anos
Autor Elyana Paula de Oliveira Bespalhok faleceu aos 50 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A apucaranense Elyana Paula de Oliveira Bespalhok morreu na tarde deste sábado (20), aos 50 anos, no Hospital Honpar, em Arapongas, onde estava internada.

Segundo relatos, Elyana, que trabalhava como costureira, enfrentava complicações de saúde decorrentes da rejeição de uma cirurgia bariátrica.

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Muito conhecida em Apucarana, ela deixa uma filha, além de outros familiares.

A família ainda não confirmou as informações sobre o velório e o sepultamento de Elyana.

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