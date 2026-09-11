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Morre a apucaranense Angélica Zielinski, aos 45 anos

Faltando cerca de duas semanas para o seu aniversário, falecimento gerou comoção na cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre a apucaranense Angélica Zielinski, aos 45 anos
Autor Velório é realizado na Capela Central do município - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta sexta-feira (11), aos 45 anos, a apucaranense Angélica Zielinski. O velório é realizado na Capela Central do município e o sepultamento está marcado para as 9h deste sábado (12), no Cemitério da Saudade. A moradora faria aniversário no próximo dia 27.

O falecimento precoce gerou forte comoção entre familiares e amigos, que utilizaram as redes sociais para prestar as últimas homenagens. A morte foi confirmada por sua filha, Amanda Zielinski. Em uma publicação na internet, a jovem se despediu agradecendo por tudo o que a mãe fez por ela. "Vai em paz, minha rainha. Eu vou te amar para sempre. Obrigada por tudo que fez por mim, minha princesa. Você lutou bravamente minha guerreira", disse.

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Em outras postagens, amigos também lamentaram a perda e ressaltaram a coragem e a força de Angélica.

Luta contra o câncer

Angélica precisou enfrentar um tratamento agressivo de quimioterapia e radioterapia contra um câncer no colo do útero no ano de 2022. Por conta da intensidade dos procedimentos médicos, a apucaranense chegou a sofrer queimaduras em uma parte do intestino, condição que a deixava severamente debilitada e exigia frequentes transfusões de sangue.

Para tentar reverter as sequelas e buscar qualidade de vida, ela recebeu indicação médica para realizar sessões de oxigenoterapia hiperbárica. Como o custo do tratamento girava em torno de R$ 25 mil na época, quantia que a família não dispunha, Angélica chegou a promover campanhas de arrecadação na cidade.

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