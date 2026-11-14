Moradores registram formação de temporal em Apucarana; assista ao vídeo
Grande volume de chuva é registrado após alerta da Defesa Civil emitido no início da noite deste sábado
Moradores registram formação de temporal em Apucarana tnonline
Um grande volume de chuva é registrado em Apucarana na noite deste sábado (14), confirmando o alerta emitido pela Defesa Civil. O exato momento da formação da tempestade foi capturado por moradores, entre eles, a leitora Julia Machado, que encaminhou vídeos ao TNOnline mostrando o avanço do sistema sobre o município.
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Nas imagens, uma imensa e densa nuvem encobre a área urbana. A Defesa Civil do Paraná já havia disparado um alerta laranja via mensagem de texto (SMS) para os celulares dos apucaranenses, advertindo preventivamente sobre o risco iminente de chuvas com trovoadas e temporais fortes na região. O quadro de atenção é reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ativou um alerta amarelo de perigo potencial válido até as 23h59. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o forte aquecimento diurno somado à alta umidade da atmosfera gerou o ambiente ideal para a formação rápida dessas células de tempestade.
A previsão técnica para as áreas sob aviso aponta para volumes de chuva variando entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.