Moradores registram formação de temporal em Apucarana; assista ao vídeo

Grande volume de chuva é registrado após alerta da Defesa Civil emitido no início da noite deste sábado







Um grande volume de chuva é registrado em Apucarana na noite deste sábado (14), confirmando o alerta emitido pela Defesa Civil. O exato momento da formação da tempestade foi capturado por moradores, entre eles, a leitora Julia Machado, que encaminhou vídeos ao TNOnline mostrando o avanço do sistema sobre o município.

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Nas imagens, uma imensa e densa nuvem encobre a área urbana. A Defesa Civil do Paraná já havia disparado um alerta laranja via mensagem de texto (SMS) para os celulares dos apucaranenses, advertindo preventivamente sobre o risco iminente de chuvas com trovoadas e temporais fortes na região. O quadro de atenção é reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ativou um alerta amarelo de perigo potencial válido até as 23h59. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o forte aquecimento diurno somado à alta umidade da atmosfera gerou o ambiente ideal para a formação rápida dessas células de tempestade.





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Foto: Julia Machado Foto: Julia Machado

A previsão técnica para as áreas sob aviso aponta para volumes de chuva variando entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.

