Moradores pedem por sinalização na íngreme Rua Rosa Stábile; assista

O caminhão entrou no Jardim das Flores, e não aguentou subir a íngreme Rua Rosa Stábile

A empresária Alcieli Reinauer, de Apucarana, em nome dos moradores da Rua Rosa Stábile, pede por mais segurança no local, após mais um caminhão descer de ré, por não conseguir subir a ladeira. A prefeitura, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), repassou que uma sinalização alertando os motoristas será instalada na segunda-feira (12).

Alciele, que vive em uma casa na Rua Rosa Stábile há 10 anos, disse que outros acidentes já aconteceram no local. "Aqui é uma Rua que liga outras regiões, próxima de colégios e toda semana tem caminhões que não conseguem subir, os motoristas que estão trafegando pelo Contorno Norte e são enganados pelo GPS que joga eles pra cá, pois é o caminho mais curto para chegar na Avenida Minas Gerais. Já conversei com o setor de trânsito da prefeitura de Apucarana, estamos solicitando placas de sinalização, não somente aqui na Rua Rosa Stábile mas também no Contorno", disse. Veja a entrevista:

O que diz o Idepplan

Conforme Carlos Mendes, chefe do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana, a colocação de placas na Rua Rosa Stábile deve acontecer na próxima segunda-feira (12).

"Nós já havíamos feito um pedido de mil placas para sinalizar vários pontos da cidade, o fornecedor que ganhou a licitação é de Minas Gerais, normalmente os pedidos demoram um pouco, mas as placas chegaram essa semana. A colocação das placas na Rosa Stábile já estava programada, porém com o acidente, adiantamos que elas serão instaladas na segunda. Essas placas vão sinalizar a Rua Rosa Stábile que é bastante íngreme, vamos melhorar a sinalização no local, mas não podemos proibir que o caminhão trafegue por ali. Além das placas que serão instaladas mandamos fazer outra placa com a informação, mais apelativa, pedindo que o motorista tenha mais atenção, sugerindo para trocar a rota, justamente por ser uma rua íngreme, mas essa ainda não chegou. O grande problema que percebemos são os aplicativos de GPS, que mandam o motorista para uma determinada rota e não calcula a topografia do local. Em Apucarana infelizmente já tivemos várias situações como essa. Nós sinalizamos, mas muitas vezes as placas são retiradas", informa Carlos Mendes.

