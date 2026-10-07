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APUCARANA

Moradores pedem melhorias em rotatória na Avenida Minas Gerais onde jovem morreu em acidente

Grupo fez pequeno ato de protesto no local da tarde desta quarta-feira (07) com a presença de vereadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com a presença de três vereadores, um grupo de moradores realizou na tarde desta quarta-feira (07) um protesto na rotatória onde um jovem de 20 anos morreu na noite de terça-feira (06) após um acidente de trânsito na Avenida Minas Gerais, no trecho urbano da BR-376, na saída para Curitiba, em Apucarana.

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-LEIA MAIS: Rotatória na Avenida Minas Gerais é alvo de reclamações após morte de jovem em Apucarana

Ronald Adrian Martins, de 20 anos, pilotava uma moto quando bateu na mureta de uma rotatória no local. A construção faz parte das obras de duplicação da Avenida Minas Gerais no trecho de ligação entre os bairros Adriano Correia e Michel Soni. O garupa ficou ferido e está internado em estado grave no Hospital da Providência. Ainda nesta terça-feira, um capotamento também foi registrado no local.

Moradores, motociclistas e vereadores apontam a falta de iluminação, a sinalização precária e as marcações confusas na pista como as principais causas das ocorrências. A manifestação contou com a presença dos vereadores Danylo Acioli (MDB), presidente do Legislativo, Guilherme Livoti (Novo) e Odarlone Orente (PT).

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Moradores pedem melhorias em rotatória na Avenida Minas Gerais onde jovem morreu em acidente
AutorGrupo de moradores se reuniu no local para protestar - Foto: Gaby Campos

Os motoristas que usam o local diariamente criticam o traçado da via e a falta de iluminação, o que aumenta os riscos à noite e nos dias de chuva e neblina, como foi na noite desta terça-feira. Eles também denunciam a formação de lâminas de água na pista associada à falta de barreiras de proteção.

"Avisado foi. Muitas vezes a gente orientou sobre isso aqui, que estava mal sinalizado, não tem iluminação aqui", afirmou o motoboy Daniel Braz, ressaltando que o protesto da classe exige que a situação seja resolvida com urgência para proteger os trabalhadores que dependem da via.


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Moradores pedem melhorias em rotatória na Avenida Minas Gerais onde jovem morreu em acidente
AutorMoradores e vereadores chamaram a imprensa para protestar contra a situação do local - Foto: Gaby Campos


A insatisfação é grande entre os moradores de bairros da região. "A população já vem reivindicando há muito tempo mesmo. Pra gente é um transtorno essa região porque é um movimento", relatou a moradora do Núcleo Adriano Correia, Nayara Bresciani. Roseni Caldas, também do "Adriano Correia", diz que presenciou a filha quase capotar o carro devido a uma falha na obra.

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"A visibilidade que você tem na hora que você entra na rotatória é zero. E do lado que sobe, forma-se uma lâmina d'água. Não tem nada de proteção para um carro que entra nessa lâmina", denunciou a moradora, classificando o cenário como um total descaso.

O vereador Guilherme Livoti revelou que esteve na rotatória na manhã de terça-feira, logo após o primeiro acidente, e enviou ofícios à prefeitura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) cobrando sinalização emergencial. "À noite aconteceu o pior, mostrando que de fato houve uma omissão aqui nesse local", declarou o parlamentar.

O vereador Odarlone Orente classificou o episódio como uma consequência de negligência da gestão municipal. "Ninguém ali era profeta do mal, é porque basta ter um mínimo de inteligência e responsabilidade que todos sabiam que ia acontecer uma catástrofe", disse, cobrando ações do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e questionando as falhas de execução do projeto.

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O presidente da Câmara, vereador Danylo Acioli, reforçou a urgência de unir a população para exigir o término e a iluminação da obra. "Nós não viemos aqui fazer proselitismo ou sensacionalismo. O que nós queremos é que o problema se resolva e que ninguém mais corra esse risco", assinalou Acioli.

Ronald Adrian Martins será sepultado na tarde desta quarta-feira (07) em Cambira. O TNonline entrou em contato com a Prefeitura de Apucarana e aguarda uma posição oficial.

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