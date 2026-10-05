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VILA FORMOSA

Moradores pedem lombada após novo acidente em Apucarana

Moradores pedem lombada elevada após caminhonete atingir árvore na colisão

Escrito por Da Redação
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Um acidente envolvendo um Ford Ka e uma caminhonete Ram, registrado nesta segunda-feira (5), voltou a expor o perigo de um cruzamento na Vila Formosa, em Apucarana. A colisão ocorreu na esquina das ruas Rua Marcel Cassandre e Rua Uirapuru e, apesar dos danos materiais consideráveis, não deixou vítimas em estado grave. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate foram acionadas para a ocorrência e prestaram atendimento a uma das motoristas envolvidas, que sofreu uma crise de ansiedade após o susto.

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A dinâmica da batida evidenciou o risco constante do trecho, já que a caminhonete percorreu dezenas de metros após o impacto até parar ao atingir uma árvore. O episódio reforçou o temor de quem vive e transita pela região, como o morador Nelson Harger, que reside no bairro há 31 anos. Segundo ele, as colisões se intensificaram recentemente, com o registro de ao menos dois acidentes graves em menos de seis meses. "Esse agora foi questão de um segundo. Se a moça tivesse um segundo adiantada, a caminhonete bateria na porta dela e teria falecido", relata.

Moradores pedem lombada após novo acidente em Apucarana
AutorFoto: Colaboração TNOnline

A vizinhança vive um clima de insegurança e cobra intervenções urgentes do poder público para forçar a redução da velocidade dos veículos que passam pelo local. A principal demanda da comunidade é a adoção de medidas preventivas, como a instalação de uma lombada elevada, para garantir a segurança viária de condutores e pedestres. "Precisa ter uma ação aqui para evitar acidentes, porque está muito perigosa essa esquina. Uma hora um pedestre é atingido, uma hora alguém falece num carro. Não pode isso aqui continuar do jeito que está", alerta o morador.

Moradores pedem lombada após novo acidente em Apucarana
AutorFoto: Colaboração TNOnline


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