Moradores incendeiam casa após confusão no Sumatra em Apucarana

Uma residência localizada no Residencial Sumatra, em Apucarana (PR), foi alvo de um incêndio criminoso na noite desta quinta-feira (11). A ação ocorreu após moradores da própria vizinhança tentarem atacar um homem que vivia no imóvel. Para fugir das agressões, o morador se trancou na casa, que foi incendiada em seguida pelos populares.

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A Polícia Militar (PM) foi a primeira a chegar ao endereço. A equipe adentrou a residência, encontrou o morador escondido e iniciou o combate às chamas, conseguindo conter o avanço do fogo.



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De acordo com o Sargento Maicon, da PM, a motivação exata da revolta ainda será investigada. "Segundo o mesmo, pessoas do do bairro aqui vieram até a residência para tirar satisfação de alguma situação que aconteceu, a gente ainda não levantou ao certo essa informação. Eh no intuito de agredi-lo, como ele se escondeu as pessoas atearam fogo na residência", detalhou.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado na sequência para realizar o trabalho de rescaldo. Segundo o Sargento Romão, quando a corporação chegou, o fogo já estava dominado. "Chegando aqui no local a PMjá estava presente, já tinha dado o início ao combate aqui ao incêndio, restava apenas um um foco de fogo aqui que ainda estava em cima do guarda-roupa. Foi controlado ali e somente esse incêndio mesmo ficou restrito no quarto da residência", explicou o bombeiro.

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Apesar da gravidade do ataque, os bombeiros confirmaram que não houve feridos no incêndio, restando prejuízos materiais em uma cama e um guarda-roupa. "Sem vítimas, apenas danos materiais, uma cama e uma parte do guarda-roupa", relatou o Sargento Romão.

A PM informou que o pai do morador já havia sido socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes da conclusão da ocorrência. O número de pessoas envolvidas no ataque ainda é desconhecido, pois a vítima não conseguiu fornecer detalhes devido ao estado de choque.

"Ele ainda não não passou [detalhes sobre os suspeitos], ele está um pouco nervoso, a gente vai conversar com ele", afirmou o Sargento Maicon.