Moradores do 'Parigot de Souza' aprovam nova iluminação em LED

Depois de finalizar os trabalhos no Jardim Catuaí, a Prefeitura de Apucarana, através da superintendência de Iluminação Pública do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), conclui ainda nesta semana a modernização da iluminação pública no Núcleo Habitacional Parigot de Souza, onde 90 luminárias antigas estão sendo substituídas por novas, em tecnologia LED, na potência de 120 watts.

continua após publicidade

Segundo informa o prefeito Júnior da Femac, que esteve no local conferindo o serviço que é executado por uma empreiteira licitada pelo município, o novo sistema confere maior conforto e segurança aos moradores e comerciantes.

- LEIA MAIS: Prefeitura irá fiscalizar e multar por placas de publicidade irregular

continua após publicidade

“Além do aspecto urbano, valorizando ainda mais o bairro, a nova iluminação gera efeitos positivos nos índices de segurança, beneficiando moradores, trabalhadores e estudantes que precisam se deslocam no período noturno”, ilustra o prefeito, frisando que o investimento é uma reivindicação dos vereadores Tiago Cordeiro e Luciano Facchiano.

Moradora há mais de 20 anos do núcleo habitacional, Angelina Bertolin, disse que levou um grande susto na noite de terça-feira (1º) quando a luminária do poste de iluminação pública de fronte à sua residência acendeu. Segundo ela, a claridade da nova lâmpada instalada pela Prefeitura de Apucarana na rua Balduíno Cordeiro Neira é surpreendente.

“Não percebi que trocaram e quando acendeu fiquei procurando de onde vinha tanta luz. A frente da minha casa estava parecendo dia, até fui chamar a minha filha para ver. Uma coisa muito boa, nem precisarei mais acender a luz da minha varanda e até vou trocar a cortina da sala, para não entrar tanta luz”, disse ela.

continua após publicidade

Um dos primeiros moradores do bairro, Mauro Lozano acompanhava com atenção a movimentação dos técnicos, que trocavam a luminária defronte à sua casa. “Já vi como ficou na rua de trás e realmente é um espetáculo. Estou muito feliz que também esteja agora acontecendo aqui na minha (rua Joaquim Marques Dias)”, disse Lozano, parabenizando o cronograma de investimentos da prefeitura. “Devido a problemas de saúde, fazia muito tempo que eu não ia para o centro da cidade. Fiquei impressionado com a mudança da iluminação. A mesma luz que tem no centro agora tem na frente da minha casa”, agradeceu o morador, que também enalteceu o trabalho de manutenção do sistema. “Essa luminária antiga vivia dando problema. Sempre que ligávamos, o conserto vinha muito rápido”, disse.

O novo padrão de iluminação em LED adotado pela prefeitura, explica o superintendente do Idepplan, Lafayete dos Santos Luz, visa a eficiência e economicidade. “Conforme determinação do prefeito Júnior da Femac, Apucarana segue o conceito de que a iluminação pública deve, em primeiro lugar, servir às pessoas, tendo como produto final um cenário em que a população tenha ao mesmo tempo conforto e segurança ao se deslocar à noite”, diz. Segundo ele, somente neste ano mais de R$2,5 milhões já foram investidos na modernização de pontos em diversos bairros. “Dos 18 mil pontos instalados em postes da Copel, já promovemos a modernização de 13,5 mil ao longo dos últimos anos, o que representa cerca de 75%. Da meta de 4,2 mil pontos para este ano, já efetivamos a substituição de 3,5 mil”, conclui Lafayete Luz, superintendente do Idepplan. Os recursos do investimento são provenientes da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).

Siga o TNOnline no Google News