Moradores do Lar São Vicente de Paulo de Apucarana ganham 'Solarium'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira (22), o 'Solarium', dentro do Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana. O espaço externo, que tem vista para o Lago Jaboti, foi financiado pela Turma da Alegria - Ângela Stoppa. A inauguração contou com a presença de integrantes da turma, de religiosos, além de convidados.

continua após publicidade .

Para o advogado Carlos Stoppa, integrante do grupo e irmão da colunista Ângela Stoppa (in memoriam), o espaço tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos cerca de 70 moradores do local. "Estamos felizes em poder entregar esse espaço. Houve um pouco de atraso por conta da pandemia, mas hoje podemos realizar esse projeto", comemora.

A arquiteta e integrante da Turma da Alegria, Taissa Sessak Ribeiro explica como será o espaço de lazer, pensado especialmente para os moradores do lar.

continua após publicidade .

“É uma varanda com solário, com vista para o lago, um espaço de descanso e lazer para os moradores. Desta forma, os idosos poderão desfrutar de uma bonita paisagem”, explica a arquiteta, que trabalhou no projeto junto da engenheira civil Beatriz Glaser Garcia e do engenheiro civil Edney Minoru Narita, de Apucarana.

A obra, de acordo com a arquiteta, soma quase 138 metros quadrados, com uma laje de concreto, cobertura com estrutura metálica e piso de porcelanato.

Quem está feliz com o novo espaço de lazer e confraternização é a moradora do local Luzia Laercia Esteves, que vive no lar há 4 anos. "Um lugar ótimo com ventilação e eu fiquei muito feliz. Passo bastante tempo deitada por conta de um desgaste na coluna e quando saio aqui faz bem pra mim. Ficou chique e deu uma 'cara' nova ao lar. Amei!", acrescenta.

continua após publicidade .

O presidente do lar, Alexandre Flores, agradeceu a iniciativa dos amigos e comemorou o presente que o lar recebeu. "Só temos que agradecer aos amigos da Turma da Alegria por nos presentear com esse local agradável e de frente para o lago, um dos lugares mais bonitos da cidade", ressalta.

Por, Fernanda Neme.

Siga o TNOnline no Google News