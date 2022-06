Moradores do Jardim Marissol participam do 'Feira Verde'

Da Redação

Nesta quinta-feira (9), o Programa Feira Verde foi realizado no Jardim Marissol e segue a partir das 14h30 para o Núcleo Habitacional Marcos Freire. Os moradores da região têm a oportunidade de trocar os recicláveis (papel, papelão e plástico) por hortifruti.

A agenda de atendimento nos bairros é divulgada com antecedência no site da prefeitura e será cumprida mesmo com condições do tempo adversas. O programa foi idealizado pelo vereador de Apucarana, Rodrigo Lievore, o Recife.

Em cada edição do programa os moradores levaram papel, papelão e plástico e, em troca, receberam sacolas com hortifrúti. De acordo com as regras do programa, a cada quatro quilos de material reciclável a pessoa leva para casa um quilo de alimentos.

