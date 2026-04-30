Moradores do Interlagos reclamam de frequentes enchentes no bairro; vídeo

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Uma forte tempestade atingiu Apucarana na noite desta quarta-feira (29), provocando o transbordamento de vias, alagamento de residências e deixando veículos ilhados no Residencial Interlagos. Em uma baixada na Rua Antônio Fernandes Porteiro, divisa com o Jardim Veneza, a força da enxurrada arrastou um carro por alguns metros, que por pouco não despencou em uma ribanceira. Outro veículo também ficou preso na água na Rua Manoel Gonçalves Neto.

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O resgate de um dos motoristas ilhados foi realizado com ajuda dos próprios vizinhos. A aposentada Mara Balconi, de 65 anos, conta que seu filho e genro usaram uma caminhonete para evitar uma tragédia no local. "Aqui sempre alaga. Toda vez que chove vira um rio ali. Na hora daquele temporal, ficaram dois carros ali e a enxurrada jogando o carro para dentro do buraco, aí meu filho teve que pegar a caminhonete, dar a volta nesse outro conjunto para salvar o motorista. Puxou ele de ré com a caminhonete, porque a chuva estava levando ele para dentro do buraco", detalhou a moradora.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A água não ficou restrita apenas às ruas. Moradores relatam que a enxurrada desceu calçadas e invadiu casas. O autônomo José Gonçalves Siqueira, de 56 anos, que também reside próximo ao ponto de alagamento, destaca a recorrência do problema e o perigo constante para quem trafega pela região. "Sempre acontece. É só ter uma chuva um pouquinho mais forte que já acontece de ter essa enchente aí, levando tudo pra baixo, galho, sujeira, tudo que fica cai aqui para baixo aqui, não tem o que fazer", relatou.





José Gonçalves Siqueira, de 56 anos, morador do Interlagos - Foto: TNOnline José Gonçalves Siqueira, de 56 anos, morador do Interlagos - Foto: TNOnline

Segundo os moradores, a via onde os carros foram arrastados tem sido utilizada como um atalho intenso entre os bairros Interlagos e Veneza, aumentando o fluxo de veículos e até de vans escolares em um ponto considerado perigoso. José Gonçalves diz que o local precisa de melhorias. "Torna um transtorno muito grande. E além disso, esse matagal que tem aqui sempre tem problema de cobra, escorpião e aranha dentro de casa. Fica um transtorno muito triste para os moradores daqui", desabafa.

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