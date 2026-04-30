Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
TRANSTORNOS

Moradores do Interlagos reclamam de frequentes enchentes no bairro; vídeo

Em uma baixada na Rua Antônio Fernandes Porteiro, divisa com o Jardim Veneza, a força da enxurrada arrastou um carro por alguns metros na quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 11:59:15 Editado em 30.04.2026, 11:59:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


TNOnline TV

Uma forte tempestade atingiu Apucarana na noite desta quarta-feira (29), provocando o transbordamento de vias, alagamento de residências e deixando veículos ilhados no Residencial Interlagos. Em uma baixada na Rua Antônio Fernandes Porteiro, divisa com o Jardim Veneza, a força da enxurrada arrastou um carro por alguns metros, que por pouco não despencou em uma ribanceira. Outro veículo também ficou preso na água na Rua Manoel Gonçalves Neto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: 'Total desespero’, diz professora que teve parede de casa desabada em Apucarana

O resgate de um dos motoristas ilhados foi realizado com ajuda dos próprios vizinhos. A aposentada Mara Balconi, de 65 anos, conta que seu filho e genro usaram uma caminhonete para evitar uma tragédia no local. "Aqui sempre alaga. Toda vez que chove vira um rio ali. Na hora daquele temporal, ficaram dois carros ali e a enxurrada jogando o carro para dentro do buraco, aí meu filho teve que pegar a caminhonete, dar a volta nesse outro conjunto para salvar o motorista. Puxou ele de ré com a caminhonete, porque a chuva estava levando ele para dentro do buraco", detalhou a moradora.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Moradores do Interlagos reclamam de frequentes enchentes no bairro; vídeo
AutorFoto: Reprodução

A água não ficou restrita apenas às ruas. Moradores relatam que a enxurrada desceu calçadas e invadiu casas. O autônomo José Gonçalves Siqueira, de 56 anos, que também reside próximo ao ponto de alagamento, destaca a recorrência do problema e o perigo constante para quem trafega pela região. "Sempre acontece. É só ter uma chuva um pouquinho mais forte que já acontece de ter essa enchente aí, levando tudo pra baixo, galho, sujeira, tudo que fica cai aqui para baixo aqui, não tem o que fazer", relatou.


Moradores do Interlagos reclamam de frequentes enchentes no bairro; vídeo
AutorJosé Gonçalves Siqueira, de 56 anos, morador do Interlagos - Foto: TNOnline

Segundo os moradores, a via onde os carros foram arrastados tem sido utilizada como um atalho intenso entre os bairros Interlagos e Veneza, aumentando o fluxo de veículos e até de vans escolares em um ponto considerado perigoso. José Gonçalves diz que o local precisa de melhorias. "Torna um transtorno muito grande. E além disso, esse matagal que tem aqui sempre tem problema de cobra, escorpião e aranha dentro de casa. Fica um transtorno muito triste para os moradores daqui", desabafa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Moradores do Interlagos reclamam de frequentes enchentes no bairro; vídeo
AutorFoto: Reprodução


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuva enchentes enxurrada interlagos Moradores residencial interlagos segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV