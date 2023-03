Moradores do Correia de Freitas pedem 'socorro' e melhorias em rodovia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais uma vez, moradores do Distrito de Correia de Freitas pedem por 'socorro' devido às condições da PR-532. Em diversos trechos da rodovia é possível encontrar muitos buracos.

continua após publicidade .

Luciana Oliveira, fez um desabafo nas redes sociais e marcou o TNOnline. Na publicação ela escreveu: "Companheiros do TNOnline, não aguentamos mais essa situação, está uma vergonha. Sem condições, trabalhamos de dia para comer a noite e ainda arca com estragos nos carros causado por estradas que pagamos impostos. Ninguém resolve nada. Queremos melhorias dignas e não tapa buracas que se vão com a chuva"

No dia 18/10/2021 moradores reclamaram das condições da rodovia, depois, em 14/06/2022, mais uma vez relataram os problemas no mesmo local. Conforme o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER/PR), existe uma programação de melhorias naquele trecho, porém, não informaram quando as obras começam.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Assaltantes invadem fazenda no Distrito de Correia de Freitas

Condições precárias das rodovias da região geram reclamações

Enquanto as discussões para definir um novo modelo de pedágio no Paraná não avançam, as condições das rodovias federais ficam cada mais precárias. A BR-369 e BR-376 que cortam Apucarana e outros municípios da região apresentam diversos problemas como buracos, mato alto e elevações em diversos trechos que atrapalham os motoristas que trafegam pelos trechos, gerando muitas reclamações. Para solucionar os problemas, prefeitos têm cobrado manutenção por parte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNTI). Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News