Moradores denunciam descarte de entulhos no Solo Sagrado

Moradoras do Residencial Solo Sagrado, na região norte de Apucarana, pedem providências a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), pois entulhos foram descartados em um terreno no bairro.

Segundo a denúncia, uma construtora teria descartado os materiais e estaria incentivando a prática de descarte de lixo e entulhos, também por moradores do conjunto.

A Sema investiga o caso e confirmou a situação no local, que fica ao lado de uma estação elevatória da Sanepar.

O secretário Gentil Pereira disse que a empresa será notificada. "Nosso técnico está falando com o engenheiro responsável da Empresa Prestes Construtora e confirmou que o terreno onde estão os entulhos, pertencem a ela. No entanto serão orientados a retirar o material por não ser o local especificado pelo município para esse tipo de descarte", disse o secretário Gentil.

Moradores reclamam que devido ao acúmulo de entulhos, animais peçonhentos estão aparecendo nas casas. "A empresa informou que tem previsto em seu plano de manejo ambiental gerar a quantidade de até 2 mil metros cúbicos de entulhos. Porém, no local já existem quase cem metros depositados de maneira irregular, segundo a Sema.

