Moradores de Londrina se envolvem em acidente em Apucarana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência

Dois jovens moradores de Londrina se envolveram em um acidente no Contorno Sul de Apucarana, na tarde desta quarta-feira (14). O motorista da carreta não ficou no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme os socorristas, os dois jovens, um de 21 anos, não ficaram feridos. A colisão aconteceu próximo do Motel Paradise, sentido Jandaia do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência.

A PRF realizou o teste do bafômetro que apontou que o condutor do utilitário não havia ingerido bebida alcoólica. Ele contou que perdeu o controle da direção e atingiu a traseira da carreta. Chovia no momento da colisão. Parte da pista ficou comprometida durante o atendimento.





