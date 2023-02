Moradores de Apucarana se destacam na 23ª Vinteoitinha

Da Redação

Prova pedestre que reuniu 753 atletas de várias cidades

Prova pedestre que reuniu 753 atletas de várias cidades do Estado e de alguns municípios de São Paulo, a 23ª edição da Vinteoitinha foi realizada com sucesso nesse sábado (28/01), pelas ruas centrais de Apucarana. A competição foi disputada pelas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino e feminino).

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de esportes de Apucarana, disse e que o município conseguiu três vitórias na classificação geral da prova, tendo também muitos destaques na classificação de moradores. “A Vinteoitinha vem crescendo a cada ano, ficando cada vez mais competitiva e revelando novos talentos no pedestrianismo. Nesse ano tivemos o recorde de inscritos na prova, passando mais de 700 competidores, com os apucaranenses dando um show na corrida e com o evento tendo todo o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, disse o professor Grillo.

Na classificação geral foram campeões os apucaranenses Nathan Augusto Almeida Gerin (sub-7), Rômulo Ramos Monteiro (sub-13) e Yohan Gabriel Brandino de Oliveira (sub-15). Os dois últimos pertencem à equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

Na classificação de moradores da cidade (masculino e feminino) os primeiros colocados foram: Isadora Gonçalves e Arthur Felix (sub-7); Maria Luiza Reis Carilho e Arthur Francisco (sub-9); Kethellyn Lima e Adryan Gomes da Silva (sub-11); Vitória Cassiano e João Guilherme Reis (sub-13); Madelaine Silva e Felipe Gabriel dos Santos Cruz (sub-15); e Ana Clara Oliveira e Cauã Carlos Lucchesi da Silva (sub-17).

Classificação dos moradores de Apucarana

Sub-7 (feminino)

1º) Isadora Gonçalves

2º) Laura Ferraz

3º) Ana Clara Gomes

Sub-7 (masculino)

1º) Arthur Felix

2º) Arthur Avelar

3º) Matheus Santos

Sub-9 (feminino)

1º) Maria Luiza Reis Carrilho

2º) Lara Kowalski

3º) Laura Moreira

Sub-9 (masculino)

1º) Arthur Francisco

2º) João Zardo Deivides Alves

3º) Matheus Oliveira

Sub-11 (feminino)

1º) Kethellyn Lima

2º) Thábata Araújo

3º) Beatriz Reis

Sub-11 (masculino)

1º) Adryan Gomes da Silva

2º) Rafael Cotrim

3º) Davi Sanches

Sub-13 (feminino)

1º) Vytória Cassiano

2º) Vitória Proença

3º) Bruna Gonçalves

Sub-13 (masculino)

1º) João Guilherme Reis

2º) João Pedro Souza

3º) Rhuan Andrade

Sub-15 (feminino)

1º) Madelaine Silva

2º) Andrelize Cruz

3º) Ana Júlia Oliveira

Sub-15 (masculino)

1º) Felipe Gabriel dos Santos Cruz

2º) Pedro Henrich Machado de Oliveira

3º) Arthur Klain

Sub-17 (feminino)

1º) Ana Clara Oliveira

2º) Marya Lima

3º) Pamela Santos

Sub-17 (masculino)

1º) Cauã Carlos Lucchesi da Silva

2º) José Vitor Ribeiro

3º) Clayton Gomes Maciel

