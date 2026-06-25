Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
QUEDA DE LUZ

Moradores de Apucarana relatam apagão em bairros da cidade

Queda de energia atingiu diversas localidades próximo à Barra Funda e à Vila São Carlos

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 20:10:05 Editado em 25.06.2026, 20:09:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Moradores de Apucarana relatam apagão em bairros da cidade
Autor Ainda não se sabe o que teria causado a falha na rede elétrica - Foto: TNOnline

Moradores de Apucarana (PR) relataram ao TNOnline que houve uma queda de energia no início da noite desta quinta-feira (25) na região da Barra Funda, Vila São Carlos e arredores. Ainda não se sabe o que teria causado a falha na rede elétrica, que teria durado alguns minutos.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os relatos foram feitos por pessoas que estavam na região da Prefeitura de Apucarana e também por moradores, tanto da Barra Funda, quanto da Vila São Carlos.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Há relatos também de que dos domicílios situados na Avenida Curitiba, abaixo do Shopping Centro Norte ficaram totalmente no escuro, além de um trecho da Avenida Governador Roberto da Silveira também estava sem energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Moradores de Apucarana relatam apagão em bairros da cidade
AutorFoto: TNOnline

A reportagem procurou a Copel por meio de sua assessoria de imprensa, mas até a publicação desta reportagem ainda não houve retorno da empresa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apagão Apucarana Copel ENERGIA NOTÍCIAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV