Moradores de Apucarana relatam apagão em bairros da cidade

Moradores de Apucarana (PR) relataram ao TNOnline que houve uma queda de energia no início da noite desta quinta-feira (25) na região da Barra Funda, Vila São Carlos e arredores. Ainda não se sabe o que teria causado a falha na rede elétrica, que teria durado alguns minutos.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os relatos foram feitos por pessoas que estavam na região da Prefeitura de Apucarana e também por moradores, tanto da Barra Funda, quanto da Vila São Carlos.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Há relatos também de que dos domicílios situados na Avenida Curitiba, abaixo do Shopping Centro Norte ficaram totalmente no escuro, além de um trecho da Avenida Governador Roberto da Silveira também estava sem energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: TNOnline Foto: TNOnline

A reportagem procurou a Copel por meio de sua assessoria de imprensa, mas até a publicação desta reportagem ainda não houve retorno da empresa.

