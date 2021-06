Moradores de Apucarana registram gelo nesta manhã; Veja

Continua após publicidade

Apucarana registrou 0º C ao amanhecer desta quarta-feira (30) e a máxima deve chegar aos 15º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas devem se manter baixas na cidade e região, e o sol deve predominar também nesta quarta.

O morador de Apucarana, Fabio Vieira, registrou nesta manhã, gelo em cima do para-brisas de seu carro no Conjunto Habitacional Solo Sagrado. “Na última rua aqui do meu bairro onde moro fez -1ºC. Não assustei não, mas fiz questão de registrar o momento. Frio demais”, conta.

Já na região sul da cidade, o repórter Cezar Neves, do TNOnline, também fez outro registro. Veja:

Foto por Cezar Neves/TNOnline O morador do Conjunto Habitacional Solo Sagrado, Fábio Vieira, registrou gelo em seu veículo