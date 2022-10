Moradores de Apucarana registram chuva de granizo; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dona de casa do distrito Correia de Freitas registrou a chuva de granizo na tarde desta segunda (17)

Uma chuva de granizo atingiu Apucarana no final da tarde desta segunda-feira (17), apesar do tempo na cidade ter ficado estável no período da manhã. Foram alguns minutos de temporal que assustou moradores da região do distrito Correia de Freitas.

continua após publicidade .

Conforme a leitora do TNOnline, a dona de casa Larissa Alves Ferreira, a forte chuva não causou estragos materiais em sua casa, mas a deixou apreensiva.

"Fiquei bastante assustada. Minhas criações de galinha também ficaram bastante assustadas durante os minutos que a chuva de 'pedra' caiu. Graças a Deus não foram registrados danos materiais aqui na região", conta.

continua após publicidade .

Veja:



null - Vídeo por: tnonline

Fortes chuvas no Paraná

Novo Boletim da Defesa Civil divulgado na tarde deste domingo (16) aponta que as fortes chuvas da última semana ainda mantêm 176 pessoas desalojadas em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, Coronel Vivida, Bom Sucesso do Iguaçu e Salgado Filho. Em Francisco Beltrão 105 moradores ficaram desabrigados, hoje 37 pessoas ainda estão em abrigos do município. 838 casas foram danificadas na cidade.

No total, 35 municípios tiveram ocorrências por causa das chuvas, que afetaram diretamente 16.252 pessoas. Foram confirmadas cinco mortes e uma pessoa permanece desaparecida.

Siga o TNOnline no Google News